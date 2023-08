(Di lunedì 28 agosto 2023) Salerno, 28 ago. – (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tranel primo dei due posticipi del lunedì della seconda giornata diA, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Al vantaggio friulano con Samardzic al 57?, replica Dia al 72?. I granata salgono a quota 2 in classifica, mentre i bianconeri conquistano il primo punto del campionato. L'articolo CalcioWeb.

Seconda sconfitta per i capitolini, in casa, all'Olimpico, che non riescono a riscattarsi dopo il brutto ko di Lecce. Grande prova dei rossoblù che si impongono al 16' con ......30 con Reggiana - Palermo e si chiude con il posticipo di mercoledì 30 agosto Bari " Cittadella sempre alle ore 20:30 REGGIO EMILIA " In questa 3° giornata diB stagione 2023/24 è tutto pronto. ...SALERNO - Appuntamento con la prima vittoria in campionato rimandato per Salernitana e Udinese , che nella penultima partita della 2ª giornata diA hanno pareggiato 1 - 1 all'Arechi , con i campani che salgono a quota due punti dopo il pari contro la Roma all'Olimpico e i friulani che muovono la classifica dopo il ko al debutto contro la ...

**Calcio: Serie A, Salernitana-Udinese 1-1** La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - CAGLIARI, 16 AGO - Visite in corso a Roma a Villa Stuart per il nuovo centrocampista del Cagliari Matteo Prati. Per il giovane nazionale Under 20 è pronto un contratto quinquennale. OneFootba ...Salerno, 28 ago. – (Adnkronos) – Si chiude senza vincitori né vinti il primo posticipo del lunedì della seconda giornata di Serie A tra Salernitana e Udinese. All’Arechi succede tutto nella ripresa. S ...