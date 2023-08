Calcio | Serie A | Cagliari-Inter 0-2**

(Di lunedì 28 agosto 2023), 28 ago. - (Adnkronos) - L'batte 2-0 ilnel 'monday night' della seconda giornata diA, disputato alla Unipol Domus della città sarda. A decidere il match i gol di Dumfries al 21' e Lautaro al 30'. In classifica i nerazzurri sono in vetta a punteggio pieno insieme a Napoli, Milan e Verona, mentre i sardi restano fermi a quota 1.

...per i devoti (milioni) dell' Angel Gabriel il parallelismo rasenta il peccato mortale (della,... È bravo ad aprire gli spazi per i compagni, è uno che vince facile e nelattuale certi ...Le pagelle e highlights di Milan - Torino, gara valida per la seconda giornata diA 2023/2024: Giroud è il migliore del match MILAN: Maignan M. 6, Calabria D. 6.5, Thiaw M. 6.5 (dal 34 st Kjaer S. s.v.), Tomori F. 6.5, Hernandez T. 7 (dal 42 st Florenzi A. s.v.), Loftus - ...Le pagelle e highlights di Hellas Verona - Roma, gara valida per la seconda giornata diA 2023/2024: Duda è il migliore del match HELLAS VERONA (3 - 4 - 1 - 2): Montipò 6; Magnani 6.5, Hien 5.5, Dawidowicz 6.5; Terracciano 6 (dal 20 st Faraoni 5.5), Hongla 6.5, Duda 7.5 (26 st ...

Il Milan è pronto a stupire negli ultimi giorni di calciomercato estivo: Saelemaekers per il clamoroso scambio in Serie Sono state due giornate di campionato decisamente positive quelle che ha vissuto ...Vince l'Inter a Cagliari nel posticipo, raggiungendo Milan e Napoli a punteggio pieno. Tonfo per le romane, delude la Juventus ...