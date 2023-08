(Di lunedì 28 agosto 2023) 'La squadra? Per me sì: è più forte dell'anno scorso'- "Mile scatole perché ogni cosa si giudica in modo estremo. Godetevi il percorso e date modo di lavorare. Vogliamo lottare e ...

Così Eugenio Corini, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Reggiana. I rosanero sono reduci dal pareggio per 0 - 0 contro il Bari alla prima giornata, con i ...... Ballardini è un allenatore che mi piace, fa praticare alle sue squadre un ottimoe arriva ... Poi ci sono Bari e, due piazze blasonate. Sarà un campionato agguerrito, poi vedremo, al di ...Poi passa avanti già nel recupero con Bagnolini che, imbeccato verticale da Gjordumi, fila via in velocità e battein uscita. Al 52' Prati fissa il punteggio realizzando ildi rigore ...

Calcio: Palermo. Corini 'Mi sono rotto, basta critiche distruttive' Tiscali

'La squadra Per me sì: è più forte dell'anno scorso' PALERMO (ITALPRESS) - 'Mi sono rotto le scatole perché ogni cosa si giudica in modo ...Lo scozzese è arrivato nella giornata di domenica nella città siciliana e contro la Reggiana andrà in panchina. Per lui obbligo di riscatto in caso di promozione “Prestito con opzione ed obbligo di ri ...