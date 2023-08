Calcio | Manovra stipendi | inibizione Agnelli ridotta da 16 a 10 mesi

(Di lunedì 28 agosto 2023)anche l'ammenda da 60 mila a 40 miola euro ROMA - La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il ricorso di Andrea, riducendo da 16 a 10l'inflitta lo scorso 10 luglio dal Tribunale Federale Nazionale in merito

La Corte Federale D'Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il ricorso di Andrea Agnelli, riducendo da 16 a 10 mesi l'inibizione inflitta lo scorso 10 luglio ...L'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli , vede ridursi a 10 mesi la squalifica per il caso legato alla famosastipendi, filone per il quale il club e gli altri dirigenti bianconeri deferiti avevano viceversa patteggiato delle multe con la procura della Federcalcio . Lo ha deciso poco fa la Corte ...Amante del mare e delinglese, il suo idolo è sempre stato Steven Gerrard. Crescendo, si è ... dotato di ottima tecnica, riesce a dare grande verticalità allacon pochi tocchi. Grande ...

Giorgetti sulla manovra di bilancio: «Chiacchiere come nel calcio d’agosto. Andranno fatte delle rinunce» Corriere della Sera

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli aveva presentato ricorso contro il Tribunale della Federcalcio: la Corte d’Appello lo ha accolto. Ridotta anche la multa da 60 a 40 mila euro ...