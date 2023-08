Calcio | Manovra stipendi | inibizione Agnelli ridotta da 16 a 10 mesi

(Di lunedì 28 agosto 2023)anche l'ammenda da 60 mila a 40 miola euro ROMA - La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il ricorso di Andrea, riducendo ...

La Corte d'Appello Federale ha ridotto da 16 a 10 mesi l'inibizione di Andrea Agnelli, decisa dal Tribunale Federale Nazionale per la cosiddetta 'stipendi'. La Caf ha infatti parzialmente accolto il ricorso dell'ex presidente Juve contro la squalifica, riducendo anche l'ammenda inflittagli da 60 mila euro a 40 mila. Agnelli era stato l'...La Corte di appello federale ha ridotto da 16 a 10 mesi l'inibizione di Andrea Agnelli, decisa dal Rribunale federale nazionale per la cosiddetta 'stipendi'. Lo apprende l'ANSA. La Caf ha infatti parzialmente accolto il ricorso dell'ex presidente Juve contro la squalifica, riducendo anche l'ammenda inflittagli da 60 mila a 40 mila euro. .Ridotta anche l'ammenda da 60 mila a 40 miola euro ROMA - La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il ricorso di Andrea Agnelli, riducendo ...

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, con Mario Luigi Torsello come presidente, ha parzialmente accettato il ricorso presentato da Andrea Agnelli. Di.