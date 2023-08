Calcio | Mancini | ' ringrazio il presidente per avermi scelto | orgoglioso di essere ct Arabia' **

ROMA - " Non volevo dirlo, ma mi è scappato: Dante lo metterebbe all'inferno ". Così Don Jordan Coraglia , presidente della Nazionale dei Preti , commenta la decisione di Robertodi dimettersi da commissario tecnico dell' Italia per accettare la corte della selezione dell' Arabia Saudita . " Quando succedono cose a livello internazionale - afferma Coraglia - non si sa ......HTML5 video I cori del tifo neroverde che sogna la C La presentazione della squadra didel ... Attaccanti: Matteo Ardemagni, Alessandro Gatto, Simone, Federico Barlafante, Francesco ...Con questa cosa, ti tiri ancor più la zappa sui piedi", dice il presidente della Nazionale didei preti. Insomma,ha tradito Da presidente di una Nazionale di, se avesse a ...

Cosa c’è dietro la scelta di Mancini L’Arabia Saudita si sta comprando il calcio Il Fatto Quotidiano

Robeetto mancini si dichiara sereno. Anche se non ha con se tutti i suoi fedelissimi. «Sono orgoglioso di essere in Arabia Saudita. Non ho con me tutti i miei. E’ una situazione maturata a metà agosto ...A dichiararlo in una nota ufficiale è il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo la vittoria nel salto in alto ai Mondiali di Budapest di Gianmarco Tamberi e le dimissioni da ct della ...