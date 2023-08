Calcio | Mancini | ' non sono un mago ma voglio vincere anche con l' Arabia Saudita'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Riad, 28 ago. - (Adnkronos) - "Nonunma quello che posso dire a tutti i tifosi è che lavoreremo sodo perché vogliamoqualcosa di importantecon l'. Penso che abbiamo dei buoni talenti, il precedente ct Renard ha fatto un grande lavoro esicuro che i giocatori cercheranno di migliorarsi ancora". Così Robertonel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo ct dell'. "Le stelle straniere arrivare nella Saudi League posmigliorare i giocatori sauditi, è successo lo stesso in Italia tanti anni fa, quando i grandi giocatori stranieri venivano da noi. Abbiamo abbastanza tempo davanti per scegliere i giocatori da chiamare, siamo ...

Altro nodo da sciogliere, quello con la Federazione italiana gioco, che non ha ancora accettato formalmente le dimissioni di Robertodal ruolo di commissario tecnico della nazionale ...ROMA - " Non volevo dirlo, ma mi è scappato: Dante lo metterebbe all'inferno ". Così Don Jordan Coraglia , presidente della Nazionale dei Preti , commenta la decisione di Robertodi dimettersi da commissario tecnico dell' Italia per accettare la corte della selezione dell' Arabia Saudita . " Quando succedono cose a livello internazionale - afferma Coraglia - non si sa ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti made in italy Non solo: tutti i ct italiani all'esteroha accettato la corte dell'Arabia Saudita è sarà il nuovo ct fino al 2027. L'ex commissario ...

Roberto Mancini è ormai da giorni il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita e oggi a Riad è avvenuta la presentazione del neo ct dei "Figli del deserto". A prendere la parola per primo è stato ...Roberto Mancini è diventato il nuovo Commissario Tecnico dell'Arabia Saudita: il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha tuonato sull'allenatore di Jesi ...