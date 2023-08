Calcio | Mancini atterrato a Riad | al via l' avventura sulla panchina dell' Arabia Saudita

(Di lunedì 28 agosto 2023), 28 ago. - (Adnkronos) - Robertoè pronto a iniziare la suada commissario tecnico. Il 58enne tecnico dopo essere stato ufficializzato nella giornata di ieri, oggi pomeriggio èall'aeroporto die dovrebbe essere presentato in giornata. L'ex ct azzurro, che ha firmato un contratto fino al 2027, esordirà in un'amichevole a Newcastle contro Costa Rica il prossimo 8 settembre. Dopo un altro test il 12 settembre contro la Corea del Sud, a novembre inizierà a fare sul serio con le qualificazioni al Mondiale 2026. I "Green Falcons" dovranno vedersela con Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan. Il primo obiettivo sarà la Coppa d'Asia, in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024: ...

doveva essere presentato alle 17 locali, le 16 in Italia, ma la cerimonia ha subito un ... Questo incarico è un riconoscimento del valore attribuito alItaliano e anche in questa ...Il rigore non dato da Di Bello è più discusso dei baci rubati di Rubiales o did'Arabia ... Una squisitezza degna solo dei grandi del. Una roba di una leggerezza e precisione permessa ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti made in italy Non solo: tutti i ct italiani all'esteroha accettato la corte dell'Arabia Saudita è sarà il nuovo ct fino al 2027. L'ex commissario ...

Ecco il video con cui l'Arabia Saudita annuncia Mancini nuovo ct: «Ho fatto la storia in Europa, ora la farò qui» - Il video Open

A dire la sua è stato anche Enrico Mentana, direttore del Tg La7, nonché grande appassionato di calcio, che nell'esprimere il suo dissenso sulle modalità di comunicazione delle dimissioni di Mancini e ...Nel film Il concerto del 2009 di Radu Mihaileanu, la madre di un boss paramafioso russo, all’annuncio del figlio che si è comperato un’orchestra… Leggi ...