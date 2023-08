Calcio | l' Inter avvisa il Bayern e fissa la deadline per Pavard | si deve chiudere entro domani

(Di lunedì 28 agosto 2023) Milano, 28 ago. - (Adnkronos) - L'hato lal'operazione Benjamin. I nerazzurri stanno mettendo pressione alMonaco per ricevere il via libera al trasferimento del difensore francese e sono disposti, secondo quanto riporta Sky Sport, ad aspettare fino apomeriggio alle 15. Qualora non dovesse arrivare l'ok dai bavaresi l'cambierà strada e andrà su altri obiettivi. Gli agenti sono al lavoro per sbloccare l'operazionele prossime ore e resta fiducia per l'arrivo a Milano.

CAGLIARI - Alla Unipol Domus si sfidano Cagliari eper la seconda giornata del campionato di Serie A . I nerazzurri arrivano dal brillante 2 - 0 rifilato al Monza, mentre i rossoblù sono reduci dallo 0 - 0 in casa del ...Gli ultimi rumors vedrebbero i due club in dirittura d'arrivo per l'accordo finale, infatti si starebbero definendo gli ultimi dettagli: l'ex attaccante dell'approderebbe alla corte di Mourinho ...Il centrocampista, che sembrava essere a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell', è rimasto ad Udine e ha segnato un bellissimo gol Mg Verona 03/10/2022 - campionato diserie A / Hellas Verona - Udinese / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Lazar Samardzic ...

Milano, 28 ago. – (Adnkronos) – L’Inter ha fissato la deadline l’operazione Benjamin Pavard. I nerazzurri stanno mettendo pressione al Bayern Monaco per ricevere il via libera al trasferimento del ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi.