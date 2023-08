Calcio | Inter; Inzaghi ' buono l' approccio | poi ottima gestione'

Da quando sono arrivato segna sempre tanti gol, si cala nel modo in cui affrontiamo il, sono convinta che continuerà a farlo. Sono due anni che sono all'e sono felice di allenare questa ...Inzaghi, vittoria e sorriso. "Abbiamo fatto due ottime gare - ha detto a fine gara - avevo chiesto un buon approccio perché giocavamo contro una squadra trascinata dal pubblico. Partito bene, poi nel ...Commenta per primo I l tecnico dell'Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto a Cagliari con il ... è un bene per liitaliano ed è un ottimo giocatore che tutti ...

Lautaro in questi due anni è andato sempre in crescendo, si è sempre più responsabilizzato e si cala alla perfezione nel modo che abbiamo di interpretare il nostro calcio. Sono due anni che sono ...La partita di questa sera, terminata con il successo per 2-0 dell’Inter a Cagliari, commentato dal difensore rossoblù Tommaso Augello Dal nostro inviato GARA COMPLICATA. “Non è stato facile, perché lo ...