Calcio in tv oggi lunedì 28 agosto | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilnon si ferma nemmeno quest’28. Da pochi giorni i maggiori campionati europei sono ripartiti e non hanno intenzione di fermarsi. In attesa delle manifestazioni continentali le squadre si stanno affrontando nelle competizioni nazionali e stanno regalando tantissime emozioni. E anche in data odierna iltelevisivo è ricco di incontri. Alle 16.30 ad esempio, ci saranno duedel Campionato Primavera: Genoa-Torino e Roma-Fiorentina. Due ore più tardi la Serie A invece, scenderà in campo con la penultima sfida del secondo turno. All’Arechi la Salernitana se la vedrà con l’Udinese di Andrea Sottil. Alle 19.30 spazio poi a LaLiga, il massimo campionato spagnolo. Successivamente, alle 20.45 per l’esattezza, l’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del ...

ROMA - Un inizio peggiore era difficile immaginarlo. La Lazio perde pure la seconda partita della stagione. Dopo il ko contro il Lecce arriva l'1 - 0 firmato Retegui che fa fare festa al Genoa. ...Chiusura su Milinkovic, chesarebbe servito tanto: "Sergej ha fatto altre scelte, è inutile pensarci ancora. Dobbiamo cercare altre soluzioni". . . 27 agosto 2023...'Capite abbastanza diper non dire altro'. Cosa ha detto Lopez all'arbitro 'Non lo so, di sicuro qualcosa avrà detto per essere espulso'. Preferisce il 4 - 2 - 3 - 1 o il 4 - 3 - 3 '...

Il tutto in vista della gara di campionato contro la Feralpisalò, in programma domani sera al Del Duca con calcio d’inizio ore 20,30. Per i ragazzi guidati da William Viali si tratta della prima ...«Otello» che andava in rete sui campi della provincia. Sono passati più di quarant'anni da quando il bomber faceva impazzire le difese avversarie, ma nel cuore di Giuliano Bersellini quella lunga pare ...