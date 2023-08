Calcio | Frosinone | ufficiale l' acquisto di Soulé dalla Juventus

Le pagelle e highlights di- Atalanta, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2023/2024: Monterisi è il migliore del match(4 - 3 - 3): Cerofolini 6.5; Oyono 6.5, Monterisi 7, Romagnoli S. 6.5, Marchizza 6.5; Harroui 7 (dal 36 st Szyminski s.v.), Mazzitelli 6.5, Gelli 6.5; Baez 6 (dal 15 st Garritano 6), ...Ha vinto con merito a Genova, vuole giocare a, anche in Coppa aè stata molto chiara. Sarà una bella partita, con due squadre che in campo vogliono giocare a. Il risultato si ...... per come va ilil Milan ha preso calciatori di spessore. La Juventus è sempre una squadra ... MERCATO- 'Io sto guardando un giocatore in Championship che mi sembrava un piccolo Lukaku ,...

Soulé e Kaio Jorge lasciano la Juve. È fatta per il prestito al Frosinone La Gazzetta dello Sport

Frosinone, 28 ago. - (Adnkronos) – Matias Soulé passa in prestito dalla Juventus al Frosinone. A dare l’ufficialtà del passaggio del ventenne argentino al club ciociaro è stata la Juventus con una ...Seconda ufficialità sull'asse di mercato tra Frosinone e Juventus, dopo il passaggio in gialloazzurro di Enzo Barrenchea. I ciociari hanno infatti accolto, come da comunicato del ...