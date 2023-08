Calcio | Folorunsho ' Affascinato da Verona e dal tecnico Baroni'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il centrocampista di proprietà del Napoli: "Voglio dimostrare il mio valore".- Fra le armi in più del nuovo "sorprendente", targato Marco, al momento in testa a punteggio pieno ...

... il mister mi ha valorizzato al massimo in passato, conosco il suo lavoro e so quanto può tirare fuori da ognuno di noi", ha spiegato, che ha giocato nel 2020 - 2021 nella Reggina, ...... dove i campioni d'Italia della Società SportivaNapoli una settimana prima erano passati ... Hien, Magnani; Terracciano (8 st Faraoni), Hongla, Duda (26 st Bonazzoli), Doig;(43 st ...Cristante 5.5: Inizia la sua gara con una traversa di testa dad'angolo al 10'. Resiste in ...7: Dal Napoli all'Hellas Verona, condizione top e prestazione di alto livello. La sua ...

Folorunsho: "Sempre stato affascinato da Verona. Baroni importante ... Calcio Hellas

Il centrocampista di proprietà del Napoli: 'Voglio dimostrare il mio valore'.VERONA (ITALPRESS) - Fra le armi in più del nuovo 'sorprendente' ...Giornata ricca in casa Hellas: si comincia infatti già alle ore 11 con la presentazione di Michael Folorunsho, il quale incontrerà i giornalisti nella sala stampa di via Olanda. Nel pomeriggio, invece ...