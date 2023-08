Calcio | Di Francesco ' Mancini non lo giudico ma Spalletti è il top'

(Di lunedì 28 agosto 2023) "I soldi dell'Arabia Saudita? Siamo di fronte a un mercato drogato". ROMA - "? Non so cosa dire. Non è giusto che io giudichi le sue scelte. Siamo dei professionisti e ognuno agisce a modo suo. ...

Comunque l'Italia ha adesso un grandissimo allenatore, ovvero Luciano Spalletti, il miglior interprete delin Italia negli ultimi due anni". Così Eusebio Di, attuale allenatore del ..."E' undiverso, così come nel sociale - dice ancora Di- , prima si diceva anche qualche 'parolina', ora bisogna stare attenti perché gli arbitri sono più rigidi. Ma io non contesto ...... il miglior interprete delin Italia negli ultimi due anni". Dai microfoni Rai di 'Radio Anch'io lo Sport', l'allenatore del Frosinone Eusebio Dirisponde così alla domanda se ...

"Cosa penso del rapporto arbitri-giocatori Proprio una settimana fa ci è venuto a trovare un arbitro di Serie A per fare una chiacchierata, e ha parlato di quando gli vanno tutti addosso mentre c'è u ..."Non lo so, conosco Roberto ma non benissimo per poter capire, e non è giusto che io lo giudichi. Siamo dei professionisti, ognuno agisce a proprio modo. (ANSA) ...