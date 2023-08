Calcio | Corte d’appello Figc | squalifica Agnelli ridotta da 16 a 10 mesi**

Lafederale d'appello che ha optato per la riduzione della squalifica è stata composta dal presidente Mario Luigi Torsello, i relatori Sergio Della Rocca e Angelo De Zotti e i componenti ...Lad'Appello Federale ha ridotto da 16 a 10 mesi l'inibizione di Andrea Agnelli, decisa dal Tribunale Federale Nazionale per la cosiddetta 'manovra stipendi'. La Caf ha infatti parzialmente accolto ...Ladi appello federale ha ridotto da 16 a 10 mesi l'inibizione di Andrea Agnelli, decisa dal Rribunale federale nazionale per la cosiddetta 'manovra stipendi'. Lo apprende l'ANSA. La Caf ha infatti ...

**Calcio: Corte d'appello Figc, squalifica Agnelli ridotta da 16 a 10 ... La Gazzetta del Mezzogiorno

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, con Mario Luigi Torsello come presidente, ha parzialmente accettato il ricorso presentato da Andrea Agnelli. Di.