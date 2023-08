Caivano | Meloni in cdm | “Accolgo l’invito di don Patriciello Non sarà una semplice visita”

(Di lunedì 28 agosto 2023) A 48 ore dal, a dire il vero, più un appello drammatico di don Maurizio, Giorgiaha fatto sapere che andrà a, dove la scorsa settimana è emersa la storia di due cuginette stuprate per mesi da un branco di ragazzini ora indagati. La presidente del Consiglio ha quindi accoltoche le ha rivolto il parroco da sempre in prima linea contro degrado e camorra e che ha denunciato un clima di “paura e morte”. Un deserto che ieri ha visto la presenza messa di solo 12 fedeli nella chiesa. “Obiettivo del governo è bonificare l’area – le sue parole secondo quanto riporta l’Adnkronos -: per la criminalità non esistono zone franche. Intendo accoglieredi dona recarmi sul posto, la mia nonuna ...

La premier in Cdm: "No a zone franche per la criminalità" Andrà a, accogliendo l'invito che le ha rivolto il parroco, don Patriciello. A quanto apprende l'Adnkronos, la premier Giorgiaè intervenuta in Consiglio dei ministri sulla drammatica vicenda ...Roma, 28 ago. " Andrà a, accogliendo l'invito che le ha rivolto il parroco, don Patriciello. A quanto apprende l'Adnkronos, la premier Giorgiaè intervenuta in Consiglio dei ministri sulla drammatica vicenda ...... 'Lo Stato c'è e al'attività delle forze dell'ordine fa segnare quotidianamente successi e ... - continua sotto - Di tutto ciò don Maurizio vorrebbe parlare con il premier Giorgia, cui ...

Stupro di Caivano, Meloni: «Ci andrò, offriremo sicurezza alla popolazione». In Cdm via libera a indennità dis ilmessaggero.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni intende recarsi a Caivano, accogliendo l'invito di don Maurizio Patriciello dopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette. Lo ha detto la stessa premier, a ...(Adnkronos) – Andrà a Caivano, accogliendo l’invito che le ha rivolto il parroco, don Patriciello. A quanto apprende l’Adnkronos, la premier Giorgia Meloni è intervenuta in Consiglio dei ministri sull ...