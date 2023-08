Cagliari | Ranieri | «Non rimprovero nulla | ma voglio carattere e appartenenza all’Isola»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Claudio, allenatore del, ha così parlato dopo il match giocato dai rossoblù contro l’Inter Claudioha così parlato a Dazn dopo il match trae Inter. LA PARTITA – «Primo tempo nelle loro mani, abbiamo fatto confusione. Nel secondo tempo loro hanno gestito. I miei ragazzi hanno conosciuto la Serie A. Loro lotteranno per vincere il campionato. Non posso rimproverareai miei». ATTEGGIAMENTO – «, orgoglio eè quelo che chiedo. Ci possono battere, ma non dobbiamo uscire sconfitti. Questa è una squadra che ha fatto la finale di Champions League. Nel primo tempo non ce la facevamo proprio. Ho chiesto ai miei ragazzi di rimanere compatti e lavorare in maniera ...

Commenta per primo Il tecnico delClaudio, sconfitto in casa dall'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn : 'Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani. Noi abbiamo provato a fare qualcosa, facendo fin troppo ..., stoccata a Mancini: "A me non interessano i soldi" . Inzaghi dopo- Inter: "Complimenti ai ragazzi, Thuram meritava il gol". Inzaghi ha iniziato la sua disamina post - gara da una ...Inzaghi ha fatto i complimenti anche a: "L'anno scorso ha fatto qualcosa di speciale a riportare ilin serie A - ha spiegato - e anche oggi ha cambiato due o tre volte lo ...

Cagliari, Ranieri a DAZN: "Conoscevamo i movimenti dell'Inter ma non riuscivamo a fermarli" Fcinternews.it

Ranieri ancora battuto dall'Inter all'esordio in casa dopo ... Nei prossimi giorni vedremo cosa diranno gli esami". Il cammino del Cagliari: "Le prime otto saranno tremende - ha concluso - le altre ...C'è chi, comunque, in Arabia Saudita non ci allenerebbe mai: è Claudio Ranieri che, intervenuto nel post-partita della sfida tra Cagliari e Inter, ha puntualizzato la sua posizione in merito.