Cagliari | Ranieri | “Inter molto forte | noi abbiamo un grande orgoglio”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il tecnico delClaudioparla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’per 2-0: “È un bene che i ragazzi abbiano conosciuto la Serie A contro una squadra che probabilmente lotterà per vincere il campionato. Sapevamo i loro movimenti, ma non siamo riusciti a fermarli. Quando hai una squadra contropiùdella tua devi saperlo riconoscere. La squadra ha un, un gran senso di appartenenza.conosciuto la Serie A giocando contro una squadra arrivata in finale di Champions League. Nel primo tempo cercavamo di fermarli, ma non ci siamo riusciti. La mia carriera? Come ho già detto siromperà qui al, almeno per quanto riguarda i club, se poi arriverà ...

Claudio, allenatore del, ha così parlato dopo il match giocato dai rossoblù contro l'Inter Claudioha così parlato a Dazn dopo il match trae Inter. LA ...ancora battuto dall'Inter all'esordio in casa dopo il ritorno in A: 32 anni fa finì 0 - 3, ... Il cammino del: "Le prime otto saranno tremende - ha concluso - le altre concorrenti stanno ...Commenta per primo Il tecnico delClaudio, sconfitto in casa dall'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn : 'Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani. Noi abbiamo provato a fare qualcosa, facendo fin troppo ...

Cagliari, Ranieri in conferenza: "L'Inter fa capire il gap che esiste. Sono venuti qui con voglia... Fcinternews.it

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Ranieri ancora battuto dall'Inter all'esordio in casa dopo il ritorno in A: 32 anni fa finì 0-3, oggi 0-2. Ma il tecnico analizza il presente e ...Primo ko stagionale per il Cagliari battuto in casa per 2-0 dall'Inter che si è imposto con le reti di Dumfries e Lautaro Martinez. Al termine della gara mister Ranieri è ...