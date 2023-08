Cagliari-Inter | titolare va in panchina? Possibile mossa a sorpresa ? SI

(Di lunedì 28 agosto 2023) Inzaghi ragiona sulla probabile formazione anti-: questa sera per la seconda di campionato l’potrebbe schierare aun giocatore diverso sulla destra.? Quasi tutto pronto per, con i due tecnici che pensano alla soluzione migliore per le formazioni da schierare titolari. Secondo SportItalia, Simone Inzaghi potrebbe decidere di stupire. Quest’ultima redazione dà infatti in vantaggio Juan Cuadrado su Denzel Dumfries. Unache potrebbe arrivare totalmente ase dovesse essere confermata. PROBABILE FORMAZIONE(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.-News - ...

Nel posticipo della 2ª giornata di Seria A, l'fa visita alalla 'Unipol Domus' per raggiungere Milan, Napoli e Verona in vetta alla classifica. Inzaghi sembra intenzionato a confermare la squadra che ha battuto il Monza al debutto. ...Se state seguendo con passione il campionato di Serie A , di certo non vorrete perdervi nemmeno un istante della partita fra, che avrà inizio questa sera alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di. Qui di seguito troverete tutte le informazioni utili su come e dove poter guardare la partita in ...si gioca oggi, lunedì 28 agosto 2023, alle ore 20.45. La partita chiude il programma della seconda giornata di Serie A e offrirà ai nerazzurri la possibilità di restare a punteggio ...

Info, streaming gratis e probabili formazioni del match tra Cagliari ed Inter, in scena oggi 28 agosto e valido per la 2° giornata di Serie A ...Claudio Ranieri potrebbe insistere schierando una difesa a tre, in modo di avere maggiore forza nei duelli corpo a corpo Il Cagliari, di Claudio Ranieri, è chiamato alla difficile sfida contro l’Inter ...