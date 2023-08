Cagliari Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

(Di lunedì 28 agosto 2023)live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Oggi, lunedì 28 agosto 2023, alle ore 20,45scendono in campo alla Sardegna Arena divalida per la seconda giornata dellaA 2023-2024.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla in tv e liveLa ...

... il Monday show di Dazn presentato da Pierluigi Pardo e pronto ad accendersi in live streaming a partire dalle 20:00 nel prepartita di. Insieme a Ciro Ferrara , Luca Toni e nel post -...Commenta per primo In attesa della sfida di stasera traed, che archivia definitivamente la seconda giornata di Serie A, il programma prevede alle 18.30 Salernitana - Udinese . Il primo impegno casalingo per Candreva e compagni rappresenta l'...Alle 18.30, Salernitana e Udinese le prime a scendere in campo, conche seguirà alle ore 20.45. All'Arechi, in scena una gara piuttosto interessante tra le squadre di Paulo Sousa e ...

Diretta Cagliari-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Cagliari Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A in programma stasera, lunedì 28 agosto 2023. Tutte le info ...Toccherà a Cagliari e Inter chiudere questa seconda giornata di campionato di Serie A con il posticipo di questa sera all'Unipol Domus. In attesa di scoprire le scelte di Ranieri ...