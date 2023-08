Cagliari-Inter | Ranieri senza un’arma | ma un ex in campo! – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023) Questa sera l’scenderà in campo a, per il posticipo della seconda giornata di campionato. Sky Sport 24 informa sulle probabili scelte di, che non avrà a disposizionein attacco. PROBABILE FORMAZIONE –in programma questa sera concluderà il secondo turno di Serie A. Per affrontare i nerazzurri Claudiodecide di schierare un 4-4-2, secondo quanto emerge da Sky Sport 24. In fase offensiva, però, il tecnico della squadratana dovrà fare a meno di un pedina importante: Gianluca Lapadula. Al suo posto scenderà in campo dal 1? Gaetano Oristanio, il giovane calciatore in prestito alproprio dall’ex. Di seguito la probabile formazione scelta da ...