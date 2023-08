Cagliari-Inter oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sta per calare il sipario sulla seconda giornata dellaA 2023-2024. Questa sera, infatti, vedremo due posticipi. Il secondo dei quali si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo e sarà unessantissimoche ci dirà molto sull’inizio di stagione delle due squadre. Da una parte, infatti, vedremo i padroni di casa allenati da mister Claudio Ranieri, che proveranno a confermarsi dopo il pareggio a reti bianche sul non semplice campo del Torino. Gli isolani, tornati nella massimadopo un anno di cadetteria, cercheranno di fare bella figura all’esordio davanti al proprio pubblico contro una avversaria quanto mai complicata. Stiamo parlando, infatti, della formazione allenata da mister Simone Inzaghi che, dopo il bel successo per 2-0 in casa contro il ...

191 Nienteper Acerbi . Manca ancora l'ufficialità che arriverà con la lista dei convocati di Inzaghi ma il centrale non partirà per la Sardegna dove l'cercherà la seconda vittoria in due gare di ...Con questo pareggio la Juventus frena e perde già terreno dal Milan a punteggio pieno cone Napoli che in caso di vittoria controe Sassuolo salirebbero a punteggio pieno come i ...Il turno si chiude domani, lunedì 28 agosto, con Salernitana - Udinese alle 18.30 ealle 20.45. Ieri il Milan ha strapazzato 4 - 1 il Torino, la Roma ha perso 2 - 1 contro l'Hellas a ...

LIVE TC - MERCATO - Per Petagna nuovi contatti dopo Cagliari-Inter. Wieteska in arrivo a Cagliari. Tutto Cagliari

La partita Cagliari-Inter di lunedì 28 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata della Serie A 2023-2024 ...Queste le possibili scelte del tecnico Ranieri secondo la nostra redazione Il Cagliari si prepara ad affrontare l’Inter con qualche dubbio in attacco. La prova di Oristanio contro il Torino non è pass ...