Cagliari-Inter | match day! Tutte le info utili per la seconda giornata

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023), l’attesa è finita: tutto pronto per la squadra di Simone Inzaghi che scenderà questa sera in campo in terra sarda.leDAY ? Questa sera l’scenderà in campo per ladi questa nuova stagione di Serie A e affronterà il, squadra ostica. Sui propri canali social, il club nerazzurro ha ricordatoleper il: «dayLega Serie A week 2 20:45 CEST Unipol Domus».day#Lega Serie A week 2 20:45 CEST Unipol Domus#Forza...