Cagliari-Inter LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

(Di lunedì 28 agosto 2023)si gioca per la seconda giornata di Serie A 2023-2024: seguisu-News.it tutte le principali notizie in. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 all’Unipol Domus. Di seguito inglipretutte le notizie del predi(ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti,TV, arbitro e molto altro., le intenzioni di Inzaghi sulla formazione – SM, titolare va in panchina? Possibile mossa a sorpresa ? ...

Come scenderà in campo l'contro il CagliariL'di Simone Inzaghi, per superare il, è pronta a confermare praticamente in toto la formazione messa in campo contro il Monza di ...... conto alla rovescia per Pavard: arrivano sempre più confermeMilan e Napoli hanno bussato, tocca all'rispondere stasera nel monday night di campionato. Nerazzurri che affronteranno il...Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio.(3 - 5 - 2): Sommer; ...

Cagliari-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Out Acerbi, recupera Darmian Calciomercato.com

Focus speciale su Cagliari-Inter in programma questa sera e Monday Night della 2° giornata di Serie A TIM. La squadra nerazzurra, dopo il 2-0 rifilato all'esordio contro il Monza, è chiamata a ...La Serie A chiuderà il secondo turno di campionato lunedì sera alle 20:45, quando il Cagliari ospiterà l'Inter in una sfida che si prospetta molto ...