Cagliari-Inter | le pagelle di CM | Lautaro come Osimhen | Thuram alla Dzeko Si salvano Nandez e Zito | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 28 agosto 2023) 2023-08-28 22:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:0-2Sommer 7: Un paio di uscite pulite e una presa sicura sul tiro, forte ma centrale, di Augello. Nel secondo tempo completa l’opera con un mezzo miracolo su Azzi. Una paratona che serviva a lui e ai tifosi, ancora legati a Onana. Darmian 6,5: Pavoletti gli prende il tempo in area di rigore e non trova il bersaglio grosso per una questione di centimetri. Rimane l’unico errore della sua partita, che poi procede senza ansie. De Vrij 7: Si temeva per l’assenza di Acerbi e invece l’olandese è stato perfetto acosìlo era stato a Milano, contro il Monza. Si concede anche qualche bella galoppata pal piede. Bastoni 7: Prima Oristanio, ...