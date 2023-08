Cagliari-Inter | la Curva Nord tuona | «Last call o tutti o nessuno!»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Striscione delladell’presente all’Unipol Domus. Il tifo organizzato nerazzurro grida alla voce ‘o nessuno’, da capire il riferimento GRIDO ? Striscione delladell’dal grido “o nessuno” e probabilmente almeno per il primo tempo, come racconta il nostro inviato Riccardo Spignesi, non si sentiranno cori. Probabilmente un segnale di protesta. Già col Monza avevano scioperato e richiama un po’ lo slogan in Coppa Italia relativo al caro biglietti.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) ...

Commenta per primo Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliar i, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita casalinga con l': 'Il nostro mercato è stato difficile, la nostra era quella di non stravolgere il gruppo integrandolo con elementi di categoria per alzare il livello della rosa con un mix fra giovani ed esperti ...Commenta per primo 'Penso che oggi sia una partita fondamentale'. Raggiunto daTV , Stefan De Vrij ha parlato così della partita che vedrà i nerazzurri in campo contro il: 'Ci dobbiamo rendere conto, e ne parliamo spesso, che l'anno scorso abbiamo perso troppi ...Nereo Bonato, direttore sportivo del, ha così parlato prima del fischio d'inizio del match contro l'Nereo Bonato, ds del, ha così parlato a Dazn prima del match contro l'. LE PAROLE - "E' stato un mercato difficile, come sempre quando si sale dalla B alla A. Volevamo integrare il ...

Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Le dichiarazioni del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi prima della gara col Cagliari valevole per la seconda giornata di Serie A ...La cronaca in diretta di Cagliari-Inter, in programma oggi alle ore 20:45, in TV e in streaming su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i ...