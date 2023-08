Cagliari-Inter | Inzaghi scioglie i dubbi | la probabile formazione – Sky

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per contrastare gli undici di Ranieripensa di schierare latipo. Ecco lache scenderà in campo insecondo Sky Sport 24.– Nel corso della settimana che ha condotto asi è parlato di alcunidi Simonesugli undici titolari della seconda sfida di campionato. A poche ore dall’inizio della trasferta, secondo Sky Sport 24 l’allenatore piacentino non ha più alcuna indecisione. Lache scenderà in campo dal 1? sarà, molto probabilmente, la stessa della prima sfida giocata a San Siro contro il Monza. Ecco le mosse che ha in serboper ...

Gruppetto nel quale cercherà di inserirsi l'di Simone Inzaghi, impegnata questa sera nel Monday Night contro ilneopromosso. I nerazzurri non hanno toppato l'esordio, battendo 2 - 0 il ...Come scenderà in campo l'contro il CagliariL'di Simone Inzaghi, per superare il, è pronta a confermare praticamente in toto la formazione messa in campo contro il Monza di ...28/08/2023 - 12:46 Saranno Salernitana - Udinese egli ultimi due incontri della seconda giornata di Serie A che si disputeranno questo lunedì. Nel pomeriggio di domenica sono finite in parità le sfide Juventus - Bologna e Fiorentina ...

Osservato speciale. Specialissimo. Perché oggi i dirigenti dell’Inter non avranno occhi soltanto per i loro protagonisti in campo, ma anche per Gaetano Oristanio di 20 anni di Vallo della Lucania, tal ...Ecco dove vedere la sfida di Serie A 2023-2024 Cagliari-Inter: tutte le informazioni sulla partita che si giocherà questa sera Inter e Cagliari si apprestano a disputare la seconda giornata di Serie A ...