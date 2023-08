Cagliari-Inter | Inzaghi risolve un ballottaggio! La probabile formazione – CdS

(Di lunedì 28 agosto 2023)oggi alle 20:45 chiude definitivamente la seconda giornata di Serie A, con il tutto esaurito all’Unipol Domus. Simone, senza l’infortunato Francesco Acerbi e il neo-arrivato Alexis Sanchez, sfida la squadra di Claudio Ranieri. Risolto un dubbio a centrocampo: ecco lasecondo il Corriere dello Sport. LAancora senza Francesco Acerbi, l’unico rimasto a Milano oltre ad Alexis Sanchez, l’ultimo ad arrivare dal mercato in ordine cronologico. Simoneconferma Stefan de Vrij al centro della difesa, confermando in toto tutto il reparto difensivo. Le indicazioni che arrivano secondo il quotidiano romano, è la conferma, in realtà, di tutto ...

Benjamin Pavard (LaPresse) - Calciomercato.itL'invece scende in campo questa sera ae aspetta sempre l'ultimo via libera del Bayern Monaco per Pavard. Trapela sempre ottimismo in casa ...La seconda giornata si conclude oggi in serata, con gli ultimi posticipi tra Salernitana e Udinese, seguite da un interessante. Arrivederci alla terza giornata, che inizierà il 1° ...Vedremo che cosa farà l'stasera a. NAPOLI - SASSUOLO 2 - 0 (1 - 0) NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (89' Ostigard), Olivera; Anguissa, Lobotka (82' Simeone),...

Cagliari-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Fanpage.it

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. I nerazzurri scenderanno in campo per la ...I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo la vittoria all'esordio contro il Monza (2-0), affrontano i sardi di Claudio Ranieri nel posticipo della 2ª giornata ...