Cagliari-Inter | ecco chi scende in campo e dove vederla

(Di lunedì 28 agosto 2023) Inzaghi conferma in blocco l'undici che ha battuto il Monza all'esordio in campionato, Ranieri si affida a Oristanio e Pavoletti per cercare di stanare la difesa dell'

DEVO TUTTO A MIO PADRE' LO SCATTO SULLA SALERNITANA -in programma stasera alle 20.45 per Oristanio non sarà mai una partita come le altre. Poco più di un mese fa i rossoblù hanno ......45 Bologna - Milan 0:2 (0:2) Lunedì 21.08.2023 ore 18:30 Torino -0:0 (0:0) Domenica 20.08.2 (0:0) Sabato 19.08.2023 ore 20:45 Genoa - Fiorentina 1:4 (0:3) Sabato 19.08.2023 ore 20:45-...Gruppetto nel quale cercherà di inserirsi l'di Simone Inzaghi, impegnata questa sera nel Monday Night contro ilneopromosso. I nerazzurri non hanno toppato l'esordio, battendo 2 - 0 il ...

Cagliari-Inter è il Monday Night della seconda gironata di campionato e sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima ...LO SCATTO SULLA SALERNITANA - Cagliari-Inter in programma stasera alle 20.45 per Oristanio non sarà mai una partita come le altre. Poco più di un mese fa i rossoblù hanno superato la concorrenza della ...