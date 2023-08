Cagliari-Inter 0-2 LIVE | problemi per Pavoletti | entro Luvumbo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24.0-2: sintesi e moviola 35?per– A terra l’attaccante nella sua area permuscolari. Entra. 30? GOL DELL’– Thuram lancia Dimarco, palla dper Lautaro che stoppa, si prepara il destro e batte Radunovic sul suo palo. 27?pericoloso – Altro colpo di testa di, palla di poco ...

- Alla Unipol Domus si sfidanoper la seconda giornata del campionato di Serie A . I nerazzurri arrivano dal brillante 2 - 0 rifilato al Monza, mentre i rossoblù sono reduci dallo 0 - 0 in casa del ...È cominciata. Ildi Massimo Ranieri ha iniziato a giocare alla Unipol Domus, un esordio in casa che vale doppio perché è la 'prima' dopo il ritorno in A. I rossoblù sfidano l'e il mister, come sempre, ...... allenatore dell', ha così parlato prima del fischio d'inizio del match contro il: le dichiarazioni Simone Inzaghi ha così parlato a Dazn prima del match tra la suae il. ...

Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Cagliari – Inter: palla di Dimarco per Lautaro Martinez che stoppa, controlla e calcia trovando il gol del raddoppio per la formazione di Inzaghi.35' - Non ce la fa Pavoletti, al suo posto entra Luvumbo. 34' - A terra in area Pavoletti, l'impressione è che si tratti di un problema muscolare grave. 30' - Il gol ...