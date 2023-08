Cagliari-Inter 0-2 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24.0-2: sintesi e moviola 46? Cambio– Sostituzione di Oristanio, al suo posto Di Pardo FINE PRIMO45’+1 – Occasione– Barella ruba la palla a Dossena e prova a sorprendere Radunovic, blocca il portiere dei sardi. 44? Occasione– Augello in diagonale anticipa Lautaro Martinez, dopo che l’argentino si era inserito sul primo palo. 42? Conclusione– Sinistro dalla ...

Commenta per primo Brutte notizie per il, già sotto di due gol nella gara contro l': problemi muscolari per Leonardo Pavoletti , costretto al cambio dopo poco più di mezz'ora di gioco.I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: ...Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24. ...

Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

46' - Nel Cagliari Di Pardo al posto di Oristanio. E si riparte! ----------------------------------------------- 45'+3 - Finisce qui il primo tempo. Inter avanti con ...Il difensore dell'Inter Darmian ha parlato a fine del primo tempo della sfida contro il Cagliari, tenendo alta l'attenzione dei suoi ...