Cagliari-Inter 0-2 le pagelle e il tabellino della partita | Lautaro ancora a segno

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 28 agosto 2023)0-2 lee il. Inzaghi chiamato alla vittoria, per Ranieri la prova del nove per testare la maturità dei suoi. La seconda giornata sarà completata da, una sfida importante per i nerazzurri che devono vincere per continuare a tallonare la prima posizione, ora occupata da Milan, Napoli e Verona. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.