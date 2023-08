Cagliari-Inter 0-2 | il tabellino della partita della 2ª giornata di Serie A

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo ilvalida per la secondadiA 2023-2024. IN SCIOLTEZZA – L’fa due vittorie su due e tiene il passo delle altre tre a punteggio pieno (Milan, Napoli e Verona). Niente da fare per il, che si salva in avvio su un palo di Lautaro Martinez. Al 21’ però è Denzel Dumfries a firmare il vantaggio, in diagonale su assist di Marcus Thuram. Nove minuti dopo gran giocata in area e a raddoppiare è Lautaro Martinez, tre gol in due giornate. Nel secondo tempo (colche aveva perso prima dell’vallo Leonardo Pavoletti per infortunio) è pura accademia, senza mai ...