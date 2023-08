Cagliari-Inter 0-2 al 45? | Thuram ispira | Lautaro Martinez sentenzia

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023) Termina sul punteggio di 0-2 il primo tempo di, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo all’Unipol Domus in questi primi 45 minuti di gioco. PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti di grande calcio quelli messi in mostra dall’all’Unipol Domus. Una prestazione che fin qui premia i nerazzurri, avanti di due reti a zero. La prima grande occasione arriva al minuto 14, quandocalcia al volo in diagonale dopo una deviazione di testa della difesa di casa, colpendo in pieno il palo. Per il gol che apre la gara bisogna attendere altri sette minuti: al 21?recupera palla, tocco al bacio per Dumfries che in diagonale mette in rete lo 0-1. Il raddoppio lo trova ...