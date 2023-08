Cagliari-Inter 0-1 LIVE | Calhanoglu salva su Nandez

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24.0-1: sintesi e moviola 27?pericoloso – Altro colpo di testa di Pavoletti, palla di poco alta! 23? Occasione– Inserimento centrale di, gran recupero diche mette in angolo la conclusione del centrocampista sardo. 21? GOL DELL’– Gran palla di Thuram per la sovrapposizionena di Dumfries: destro preciso sul secondo palo, non ci ...