Cagliari-Inter 0-0 LIVE | palo di Lautaro Martinez

(Di lunedì 28 agosto 2023) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24.0-0: sintesi e moviola 13?dell’– Mancino diche calcia al volo un pallone in area, pallone che colpisce il legno alle spalle di Radunovic. 10? Spinge l’– Mkhitaryan in area prova il triangolo con, tocco del Toro che cerca Dimarco: allontana Obert. 6? Tentativo– Barella prova una difficile conclusione al volo dal limite: palla ...

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la seconda giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Fabbri. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Commenta per primo Simone Inzaghi, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il: 'Ci siamo preparati bene, sappiamo delle difficoltà della gara. Ilè una squadra allenata molto bene, con ottimi ...Adesso, per chiudere la giornata, sono in campo: i nerazzurri vanno a caccia della vittoria, per rispondere ai successi di Milan e Napoli. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Inter – La partita che chiuderà la seconda giornata di campionato sarà quella tra Cagliari ed Inter che si giocherà all’Unipol Domus alle ore 20:45. I padroni di casa ...L'allenatore dell'Inter Inzaghi ha parlato prima della sfida con il Cagliari, avvisando sulle possibili insidie e parlando di Frattesi, ancora in panchina ...