Caffè San Marco | una trattoria pizzeria su Borghetto sul Mincio | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 28 agosto 2023) LaSan, conosciuta anche come GranSan, è un incantevole locale situato nel suggestivo borgo medievale disul, affacciato sulle sponde del fiume. Questo pittoresco rifugio si rivela un luogo ideale per celebrare occasioni sia grandi che intime, grazie alla sua atmosfera unica e alla vista spettacolare che si apre sul corso d’acqua, indiscusso protagonista di questa location. Nel prosieguo dell’articolo, troverete tutte le informazioni essenziali: dal menù proposto, alle prelibatezze culinarie da gustare, fino al dettaglio delle spese, nonché le utili indicazioni per raggiungere agevolmente questo incantevole locale. Non soloGranSanQuesta ...