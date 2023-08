Cade in mare e l' elica del catamarano gli trancia il piede

(Di lunedì 28 agosto 2023) AGI - Un turista ceco di 35 anni è ricoverato a Cagliari dopo un incidente avvenuto stamane alla Caletta di Siniscola (Nuoro), dove stamattina l'di ungli hato undurante le fasi di ormeggio. Il giovane, che aveva preso a noleggio l'imbarcazione assieme ad alcuni amici, è caduto in acqua mentre lanciava una cima per ormeggiarla. Una delle persone a bordo, che fungeva da skipper, ha innescato la marcia avanti e la cima si e' avvolto attorno aldell'amico, che è stato trascinato verso l'. La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio della guardia costiera di Olbia, che sta ascoltando i testimoni. Il ferito è stato soccorso dal 118 e poi trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari.

