(Di lunedì 28 agosto 2023)Fitto, Monica Murgia, Eros Pagni, Giacomo Caliendo, Paolo Pininfarina, Daniele Arrigoni, Francesco Marino, Cécile Kyenge, Flavio Destro, Melania Gabbiadini, Gilad Shalit, Sergio Romano, Bojan Krkic, Damiano Valsecchi, Rossa Caputo, Jacopo Olmo Antinori… Oggi 28 agosto compiono gli anni: Monica Murgia, opinionista; Antonio Subranni, generale; Dino Bigagnoli, ex calciatore; Pietro Capodieci, musicista, liutaio; Paolo Zanella, scienziato; Michele di Ruberto, arcivescovo; Roberto Rumich, ex calciatore; Giovanni Arvedi, imprenditore; Franco Bertini, ex cestista; Eros Pagni, attore, doppiatore; Giampaolo Piaceri, ex calciatore, allenatore; Agostino Marchetto, arcivescovo; Giacomo Caliendo, politico, magistrato; Giorgio Casati, architetto, pittore. Inoltre, compiono ...

Oggi Lucas Paquetá compie 26 anni. Immaginiamo che in alcuni momenti, dall'estate del 2020, ai tifosi del Milan sia maturato il sospetto che... Oggi Lucas Paquetá compie 26 anni. Immaginiamo che in ...Esplorare questi due sentimenti primari da diversi angoli è ciò che fa unscrittore o ... L'ultima performance per celebrare il suoè la canzone Precious Things, che si concentra su come .... Ti porto sul palmo della mano, dannazione". Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from. Articoli più letti Raz Degan: "Guardatemi bene. Fra poco ...

Buon compleanno Fiorentina, l'omaggio della curva Fiesole LA NAZIONE

Buon compleanno Thiago Motta, Raffaele Fitto, Monica Murgia, Eros Pagni, Giacomo Caliendo, Paolo Pininfarina, Daniele Arrigoni, Francesco Marino, Cécile Kyenge ...Segui Tag24 anche sui social Oggi 28 agosto è Sant’Agostino. Ecco una raccolta di frasi di auguri da dedicare a chi festeggia oggi l’onomastico. Oggi 28 agosto è Sant’Agostino Sant’Agostino: Aurelius ...