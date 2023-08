Brindisi | sbarco di oltre cento migranti Di fronte a fenomeno epocale

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 agosto 2023) Salvati in acque libiche dalla nave "Geo Barents" di "Medici senza Frontiere" sono arrivati ieri in Puglia. Tra loro un 15enne ha chiesto di essere adottato. Il sindaco di: "È un'emergenza, le strutture sono allo stremo, da soli non ce la possiamo fare"