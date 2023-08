Brianza | marocchino si masturba davanti a una mamma e la figlia 12enne Poi le minaccia di morte

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un’altra vergogna, sia unae una. La vicenda accade di sera, attorno alle 22, in. La43enne e la propriasono intente a mangiare un gelato al tavolino di un bar del centro del paese. All’improvviso l’uomo, che è sedutoa loro, dopo averle fissate con insistenza, comincia a toccarsi i genitali. Poi li tira fuori e siallae sua. Si, la reazione La donna, preoccupata anche per l’impatto che la situazione potesse avere sulla bambina, si alza va verso l’uomo. Gli intima di ...

È successo in un bar in. Sono intervenuti anche il titolare del locale e altri clienti per ... L'uomo è undi 47 anni. Era palesemente ubriaco. Alla donna ha detto: "Tu non lo sai ma ...

Brianza: marocchino si masturba davanti a una mamma e la figlia ... Secolo d'Italia

Le verifiche hanno riguardato anche tre locali pubblici: un bar è stato sanzionato "per carenze nella sicurezza alimentare".Un uomo marocchino di 47 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo aperto al pubblico e minaccia a una donna con la figlia di 12 anni. I carabinieri della Compagnia di Seregno sono intervenuti ...