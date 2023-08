Brasile-Spagna oggi in tv | programma | orario e diretta Mondiali 2023 basket

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come seconda giornata del Gruppo G deidi. Di scena il big match del girone tra due squadre che hanno vinto all’esordio: i verdeoro hanno battuto l’Iran ma hanno perso Raul Neto, vittima di un bruttissimo infortunio con la rottura del tendine rotuleo; gli iberici campioni in carica, invece, hanno battuto la Costa d’Avorio. La palla a due è prevista alle ore 15:30 di lunedì 28 agosto sul parquet dell’Indonesia Arena di Jakarta. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per idi...

...2023 è un giorno molto importante per Peugeot in quanto presenterà ufficialmente inla ... Leggi anche : Stellantis aumenta la produzione della Peugeot 208 elettrica inElementi di lusso ...Nel 2013 proprio nel nostro paese è stato lanciato il sito www.sitly.it e a seguire in, Norvegia e Finlandia,, Argentina, Danimarca e Belgio. Nel 2023 Sitly vanta la presenza in 14 ......00 BELGIO JUPILER LEAGUE Antwerp - Gent Posticipata RWDM - Royale Union SG Posticipata... Cluj 17:30 UTA Arad - FCSB 20:30LALIGA Getafe - Alaves 19:30 Vallecano - Atl. Madrid 21:30 ...

Brasile - Spagna live - 28 agosto 2023 Eurosport IT

I Mondiali di basket e tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con risultati e i ...Quarto giorno della prima fase al Mondiale 2023 di basket, con otto partite previste oggi lunedì 28 Agosto per la rassegna iridata in svolgimento tra Indonesia, Giappone e Filippine dalla mattinata it ...