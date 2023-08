Brasile | grazie a Lula è crollata la deforestazione dell’Amazzonia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 agosto 2023) In meno di dodici mesi, l’amministrazione socialista delha conseguito una drastica diminuzione del 60% dellain Amazzonia, rispetto ai livelli raggiunti durante il mandato di destra dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Questo rapido progresso sottolinea con chiarezza l’importanza del mutamento politico instaurato nel paese dall’elezione del precedente sindacalista e rappresentante dell’ala sinistra operaia, Luiz Inacioda Silva, alla carica di presidente. Nel corso dei suoi quattro anni di presidenza, Bolsonaro ha declinato il sostegno finanziario offerto dal G7 per il bene, ha permesso la commercializzazione di porzioni della foresta attraverso Facebook, ha perpetrato attacchi alle comunità indigene che si adoperano per la sua salvaguardia e ha notevolmente ridotto i ...