Borse | Asia ed Europa positive Pechino taglia imposte su transazioni titoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Attese ulteriori politiche di sostegno per rilanciare i mercati dei capitali in Cina. Dopo Jackson Hole ci si aspettano nuovi rialzi dalla Fed da novembre. Lagarde: «Politica restrittiva per il tempo necessario»

Asia, Pechino taglia la tassa sulle transazioni di borsa e i listini cinesi salgono. Evergrande torna a scambiare a Hong Kong: -87% Milano Finanza

Confermano la buona intonazione dell'apertura le principali borse europee, oggi senza Londra che è chiusa per festività. L'ottimismo che ha investito i mercati di Asia e Pacifico dopo la decisione cinese di dimezzare l'imposta sugli scambi di borsa contagia i listini europei. Apertura in buon rialzo per le Borse europee dopo il simposio di Jackson Hole con i governatori delle banche centrali che non hanno allarmato i mercati. In Asia, intanto, i mercati azionari cinesi sono spinti al rialzo dall'annuncio di una misura di sostegno.