Evergrandealladi Hong Kong dopo 17 mesi Il colosso immobiliare cinese Evergrandealladi Hong Kong dopo la sospensione di 17 mesi per non aver pubblicato i suoi risultati finanziari.Listini brillanti in Asia e Pacifico nella prima seduta della settimana dopo la decisione del governo cinese di dimezzare le imposte sugli scambi diper ridare fiducia agli investitori. Tokyo ha guadagnato l'1,73%, Taiwan lo 0,17%, Seul lo 0,76% e Sidney lo 0,63%. Ancora aperte Shanghai (+1,55%), balzata di oltre il 5% in apertura, Hong Kong ...... favorevole alladi Tokyo. Le ultime di Eni stringe i tempi sul dossier Plenitude: prima cessioni di asset, poi Piazza Affari di Celestina Dominelli Eurazeoa puntare sull'Italia. Focus ...

Borsa: torna la fiducia in Asia, effetto Cina, Tokyo +1,73% Agenzia ANSA

Listini brillanti in Asia e Pacifico nella prima seduta della settimana dopo la decisione del governo cinese di dimezzare le imposte sugli scambi di borsa per ridare fiducia agli investitori. (ANSA)