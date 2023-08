Borsa | rialzo in sordina in Europa | Londra chiusa | Milano +0 | 7%

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Telecom Italia , che segna un fortedel 2,51%. Tra le principali materie prime, l' oro continua la seduta sui livelli ...Scommettere è infatti vietato in, tanto più in questa fase. Hanno infatti scommesso male, e ... ma forse non se ne sono ancora accorti, coloro che hanno scommesso sul. Oppure avranno ......del trend dell' istituto di credito spagnolo rispetto all' indice azionario delladi Madrid , ... Al, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,117. Il ...

Borsa, Europa in deciso rialzo dopo Jackson Hole Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La FED ha lasciato aperta la porta a nuovi rialzi dei tassi di interesse e molti tornano a preoccuparsi di una eventuale recessione alle porte. La nostra ...