Borsa | Milano chiude in rialzo con Prysmian | Tim e Cnh

ha chiuso in rialzo dell'1,19%, trainata da Prysmian (+3,4%) e Tim (+3,3%), in attesa che il governo finalizzi l'intesa con Kkr per l'ingresso nella rete. Bene anche Cnh (+2,6%), Interpump (+2,...La seduta e' stata positiva per la maggior parte dei listini europei. La migliore a fine giornata e' ladi Madrid, con un guadagno dell'1,6%, seguita da Parigi (+1,3%), Francoforte (+1%) e Zurigo (+0,7%). In cima agli acquisti degli investitori i titoli legati al comparto tecnologico, con il ......le contestazioni formulate in materia di Iva ed imposte dirette in relazione ai periodi di imposta dal 2017 al 2020 e derivante da una verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle Entrate di. ...

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,19%) Agenzia ANSA

MILANO (ITALPRESS) – Apertura in rialzo a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare +0,49% a 27.896 punti, mentre l’Ftse Italia… Leggi ...Milano ha chiuso in rialzo dell'1,19%, trainata da Prysmian (+3,4%) e Tim (+3,3%), in attesa che il governo finalizzi l'intesa con Kkr per l'ingresso nella rete. Bene anche Cnh (+2,6%), Interpump ...