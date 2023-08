Borsa | l' Europa chiude in forte rialzo | Parigi +1 | 32%

(Di lunedì 28 agosto 2023) Seduta brillante per le Borse europee che avviano la settimana in deciso, in scia all'andamento delle Borse asiatiche e di Wall Street. Dopo che i messaggi arrivati dal simposio di Jackson Hole,...

Seduta brillante per le Borse europee che avviano la settimana in deciso rialzo, in scia all'andamento delle Borse asiatiche e di Wall Street.Avvio di settimana positivo per Piazza Affari, in una seduta all'insegna dei rialzi sulle Borse di, Stati Uniti e Asia. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,19% a 28.544 punti. .Accelerano le Borse europee dopo l'avvio deciso di Wall Street, con Parigi che tira la volata (+1,5%) a Milano (+1,3%) e Francoforte (+1,1%) mentre Londra è chiusa per festività. La ventata di ...

Prezzo del gas nuovamente in tensione (+9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ago - Il tentativo della Cina di rivitalizzare il suo mercato dei capitali galvanizza anche i listini europei ...Seduta brillante per le Borse europee che avviano la settimana in deciso rialzo, in scia all'andamento delle Borse asiatiche e di Wall Street. (ANSA) ...