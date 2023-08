Borsa: l'entusiasmo cinese contagia l'Europa, Milano +0,8 ... Agenzia ANSA

L'ottimismo che ha investito i mercati di Asia e Pacifico dopo la decisione cinese di dimezzare l'imposta sugli scambi di borsa contagia anche i mercato occidentali, con Madrid (+0,87%) in testa ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 ago - Chiusura sui minimi di giornata per Piazza Affari, al termine di una seduta a due facce per le ...