Borja Valero fiducioso | «Lautaro Martinez forte ovunque | la chiave…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023)in diretta su DAZN ha parlato del mercato dell’Inter, in particolare dell’attacco facendo riferimento ai gol die dei suoi compagni di squadra. LA CHIAVE IN ATTACCO –ha parlato così dell’attacco dei nerazzurri: «Il livello della rosa dell’Inter si è alzato. In attaccopuò giocare sia da prima che da seconda punta. La chiave sarà il numero di gol dei suoi compagni di reparto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati